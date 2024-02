Mare Fuori 4 | trama e streaming puntata 2 | episodi 3-4

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Mercoledì 21 febbraio 2024 è andata in onda la secondadella quarta stagione della fiction4, suddivisa negli3-La testa della lepre e 4-Ragione o sentimento. La serie tv viene in prima serata su Rai2 e insu Raiplay). Qui la descrizione del programma e quante puntate sono – qui il cast.4 –o 3 – La testa della lepre Sofia comunica a Beppe che ha parlato con il giudice di sorveglianza e che Pino ha ottenuto il permesso di lavorare all’esterno, il quale si mostra entusiasta e abbraccia Beppe felice all’idea di poter lavorare in un canile. Tuttavia, una volta sul posto di lavoro, Pino si rende conto del maltrattamento subito dagli animali. Carmela ...