Luciana Littizzetto fa commuovere Maria De Filippi | la lettera per Costanzo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tra i tanti ospiti che ieri hanno ricordato Maurizionel programma “Dedicato a” c’è stata anche. La comica si è seduta accanto aDeed ha letto le parole che ha scritto in questi giorni per Maurizio. In teatro si sono commossi tutti, anche, che alla fine della lettura ha abbracciato l’amica. “Te ne sei andato da un anno e da allora la Tv non è più la stessa” Le bellissime parole diin ricordo di Maurizio! #DedicatoaMauriziopic.twitter.com/ZjSl1p7JOB — Witty TV (@WittyTV) February 20, 2024 Ladi. “Ciao Maurizio, o Maury come ti chiamano qui, ocome ti ...