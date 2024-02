Incendio all’ospedale di Ponte San Pietro | fiamme in una lavanderia Nessun ferito

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)San. Erano circa le 21.30 di martedì (20 febbraio) sera quandodiSanè scoppiato unche, fortunatamente, non ha provocato feriti. Secondo le prime ricostruzioni, lesarebbero divampate da unaper cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Il locale si trova però sotto l’area di pronto soccorso, che è stata evacuata una volta attivato il protocollo di emergenza. Non si sono registrati danni alle persone: lesono rimaste circoscritte allae i vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente dalla centrale di Bergamo, ma anche dai vicini distaccamenti di Madone e di Dalmine, hanno risolto la situazione nel giro di un’ora. I ...

Gli Effetti collaterali di una tragedia come quella d'incendio dell'ospedale che ha provocato una serie di reazioni a catena facendo andare in tilt ... (247.libero)

Crollo Firenze, recuperato il corpo del quinto operaio. Si indaga sulla trave spezzata: Seduto nel corridoio di Medicina legale, all'ospedale di Careggi, ... Il giovane, uscito all'esterno dell'area, ha anche detto ai ...da una fiammata dopo essere intervenuti per spegnere un incendio ...

Abito da sposa per chi non può permetterselo: una sfilata nel segno della solidarietà: Saranno presenti all'evento anche la Presidente Club Innerwheel ... una persona in ospedale Abito da sposa per chi non può ... la polizia sventa la truffa Incendio a Oseacco, in fiamme delle sterpaglie ...

Vallecrosia, donna investita da treno traffico ferroviario in tilt: ...Geoghegan Hart è stato trasportato in codice rosso all'ospedale ... […] Cronaca Vado Ligure Vado Ligure, incendio alla ...