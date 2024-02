Thuram e l’infortunio in Inter-Atlético Madrid | le condizioni | cambio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024)ha chiuso il primo tempo dicon un infortunio ed è improbabile che torni in campo. Anche perché adesso si sta scaldando il suo probabile sostituto. SOSTITUZIONE PROBABILE – Si va verso ilall’vallo di, con l’uscita di Marcus. Dopoal 44?, l’attaccante francese è tornato in campo per chiudere il primo tempo. Ma al duplice fischio dell’arbitro Istvan Kovacs, inquadrato dalle telecamere, ha fatto un cenno che fa presagire come la sostituzione sia necessaria. Si sta scaldando da solo in campo Marko Arnautovic, a questo punto scelta quasi obbligata di Simone Inzaghi. Perla prima diagnosi parla di ...