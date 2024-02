Bonus colonnine elettriche domestiche 2024 | al via le domande | ecco come funziona

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilrappresenta una grande opportunità per chi desidera installare infrastrutture per la ricarica di veicoli a energia elettrica. A partire dalle 12 del 15 febbraio, sarà possibile presentare leper accedere a un contributo che copre l'80% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di tali infrastrutture, inclusio wall box...

Il Bonus colonnine elettriche domestiche rappresenta una grande opportunità per chi desidera installare infrastrutture per la ricarica di veicoli a ... (feedpress.me)

Riapertura sportello 'bonus colonnine domestiche' per le installazioni 2023: Le domande di concessione ed erogazione del 'bonus colonnine domestiche' , da parte dei soggetti beneficiari che hanno acquistato e installato l'infrastruttura di ricarica nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2023 e che non hanno potuto ...

Riaperto lo sportello "bonus colonnine domestiche" per le installazioni del 2023: Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in considerazione delle risorse economiche ancora disponibili, ha riaperto i termini di apertura dello sportello "bonus colonnine domestiche" per l'acquisto e le installazioni delle infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica, effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. I ...

Bonus colonnine elettriche: come funziona l'incentivo: C'è tempo fino al 14 marzo per fare domanda per il bonus colonnine elettriche. Ecco a chi è rivolto e cosa serve per accedere al ...