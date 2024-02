Ancora una serata da urlo per l'atletica azzurra. Nell'asta Roberta Bruni riconquista il primato italiano indoor con un salto riuscito a 4,65 alla terza prova e la vittoria al meeting di Roubaix, in Francia . Per la seconda volta

Atletica, Roberta Bruni si riprende il suo record, Desalu è tornato? (Di giovedì 15 febbraio 2024) In quella che potrebbe essere la stagione con più competizioni di alto livello per l’Atletica ha visto fin da subito gli atleti italiani far segnare tempi e misure davvero impressionanti. Pioggia di record nazionali e personali che fanno ben sperare in vista degli impegni che si susseguiranno in questo lungo anno. Le ultime grandiose prestazioni sono arrivata per mano di Roberta Bruni, che si è ripresa il suo record italiano di salto con l’asta, e poi il ritorno sui migliori livelli di Fausto Desalu. Andiamo dunque a vedere cosa è successo ieri. Atletica, Roberta Bruni si è ripresa il suo record. Riecco Desalu! Fausto Desalu – Crediti foto: FIDAL/GRANAE’ davvero bello poter ... Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 febbraio 2024) In quella che potrebbe essere la stagione con più competizioni di alto livello per l’ha visto fin da subito gli atleti italiani far segnare tempi e misure davvero impressionanti. Pioggia dinazionali e personali che fanno ben sperare in vista degli impegni che si susseguiranno in questo lungo anno. Le ultime grandiose prestazioni sono arrivata per mano di, che si è ripresa il suoitaliano di salto con l’asta, e poi il ritorno sui migliori livelli di Fausto. Andiamo dunque a vedere cosa è successo ieri.si è ripresa il suo. Riecco! Fausto– Crediti foto: FIDAL/GRANAE’ davvero bello poter ...

