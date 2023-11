L’allarme di Draghi per l’Europa | “È un momento critico | serve uno Stato”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 novembre 2023) “così com’è non funziona più.” Con questa dichiarazione forte ed esplicita, Mario, ex Presidente del Consiglio italiano, ha aperto la sua rara apparizione pubblica alla Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Roma. Presentando il libro di Aldo Cazzullo, “Quando eravamo i padroni del mondo“,ha tracciato un parallelo diretto tra l’antico Impero Romano e l’attuale Unione Europea, evidenziando la necessità urgente perdi trasformarsi in unounico per affrontare efficacemente le sfide del mondo moderno. La tesi disi concentra sull’inefficacia dell’Unione Europea nel suo formato attuale, specialmente nel contesto di un mondo “multicentrico e pomico“. Ha messo in questione l’espansione dell’UE a 28 membri senza riforme ...