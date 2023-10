Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023)DEL 3 OTTOBREORE 19.05 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE TRA PISANA E OSTIENSE E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E PONTINA MENTRE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI TRA SALARIA E CASILINA SUL TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E BIVIO VIA FIORENTINI SUL RACCORDO ANULARE SULL’A91FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI CODE SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER LAVORI ALTEZZA LE RUGHE CODE SU VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA FARNESINA INFINE, CODE SULLA COLOMBO ALTEZZA VITINIA IN DIREZIONE OSTIA È TUTTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL ...