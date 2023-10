Sinner | ' Il n 4 è un grande traguardo | sono ancora più fiero dei progressi'

(Di martedì 3 ottobre 2023) "Ho giocato unapartita. Affrontare Carlos Alcaraz non è mai semplice, è un giocatore incredibile. Ci rispettiamo molto. Oggi ho giocato meglio i punti importanti, e un paio hanno fatto la ...

“Una grande battaglia , ma alla fine non sono stato all’altezza: impareremo da essa”. Jannik Sinner analizza così la sconfitta di ieri negli ottavi ...

Il campione altoatesino è stato battuto da Zverev negli ottavi NEW YORK (STATI UNITI) - "Una grande battaglia ma alla fine non sono stato ...

Dopo gli US Open è il momento della Coppa Davis . La settimana tennistica vivrà della fase a gironi della massima competizione a squadre e in casa ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda semifinale dell’ATP 500 di Pechino tra ...

"Ho giocato unapartita. Affrontare Carlos [Alcaraz] non è mai semplice, è un giocatore incredibile. Ci ... Jannikha sintetizzato così in conferenza stampa il suo successo in semifinale al ...... dice all'Adnkronos il giornalista e conduttore tv Massimo Giletti,appassionato di tennis.è "veramente un fenomeno", dice Max Giusti, che oltre ad essere un popolare conduttore ...

'Ho giocato una grande partita. Affrontare Carlos [Alcaraz] non è mai semplice, è un giocatore incredibile. Ci rispettiamo molto. Oggi ho ...Roma, 3 ott. - (Adnkronos) - La seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz (bilancio dei confronti diretti ora 4-3 per l'azzurro), dopo quella di Miami del marzo scorso, non solo ...