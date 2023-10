Roma | attacco con machete | due feriti | uno gravissimo

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un uomo ha aggredito due stranieri a colpi diin via Casilina, a. Le due vittime dell'aggressione, che si trovavano davanti a un negozio di kebab, sono state colpite in varie parti del corpo. Uno dei due è stato trasportato al San Giovanni e rischia la vita mentre l'altro è stato ricoverato all'Umberto I e non sarebbe grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Sant'Ippolito e di San Lorenzo. Le indagini sono condotte dal commissariato Prenestino e dalla Squadra mobile di. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Tutto pronto per il debutto della Roma in Europa League. I giallorossi scenderanno in campo oggi, giovedì 21 settembre, alle 19.45 sul campo dello ...

Caccia all'uomo dopo l'aggressione in via Casilina Un uomo ha aggredito due stranieri a colpi di machete in via Casilina, a Roma . Le due vittime ...

Violenta aggressione a: due uomini, entrambi stranieri di 30 e 31 anni, sono stati colpiti con un machete davanti a ... Ancora da ricostruire la dinamica dell'sferrato. Al momento tra l'...Le indagini sono condotte dal commissariato Prenestino e dalla Squadra mobile di. webinfo@adnkronos.com

Roma, attacco con machete: un ferito gravissimo Adnkronos

Attacco a Roma: Grave ferito nell'aggressione con machete Tendenzediviaggio

Milano, 3 ott. – Un uomo è stato ricoverato in fin di vita in ospedale e, un altro è stato ferito gravemente, dopo essere stato aggredito con un machete in via Casilina a Tor… Leggi ...(Adnkronos) – Un uomo ha aggredito due stranieri a colpi di machete in via Casilina, a Roma. Le due vittime dell’aggressione, che si trovavano davanti a un negozio di kebab, sono state colpite in vari ...