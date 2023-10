Diretta Napoli - Real Madrid 2 - 2 | pareggia Zielinski su rigore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37? Manovra avvolgente del Real, che trova sulla fascia Carvajal, il quale crossa in mezzo. Il pallone ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Il Napoli è passato in vantaggio al 19? minuto con la rete di Ostigard su calcio d’angolo. A ...

Alle 21 iled il Real Madrid si affrontano per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Entrambe le squadre, dopo i primi tre punti conquistati, vorranno prendersi il primo posto nel ...Alle 21 iled il Real Madrid si affrontano per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Entrambe le squadre, dopo i primi tre punti conquistati, vorranno prendersi il primo posto nel ...

Terremoto a Napoli, scossa in diretta durante la live dell’influencer: la reazione Corriere TV

2-2 al Maradona. 53' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Arriva la decisione finale del direttore di gara, sarà calcio di rigore in favore della squadra di Rudi Garcia dopo il tocco di braccio di Nacho.19.20 - Il Real Madrid ha già ufficializzato la formazione che alle 21 affronterà il Napoli al Maradona per la seconda giornata di Champions League. Ancelotti lascia in panchina Modric e Joselu.