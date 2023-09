Dopo le vittorie di Liverpool, City , United e Brighton, oggi la Premier League vede scendere in campo il Chelsea , che non va oltre lo 0-0 con...

Dopo aver conquistato il quarto turno di EFL Cup, Bournemouth e Arsenal tornano in Premier League con una sfida al Vitality Stadium sabato 30 ...

Bournemouth e Arsenal si rituffano in Premier League dopo la vittoriosa, per entrambi, parentesi dei sedicesimi di finale di EFL Cup. La squadra di ...

Bournemouth e Arsenal si rituffano in Premier League dopo la vittoriosa, per entrambi, parentesi dei sedicesimi di finale di EFL Cup. La squadra di ...

Le Formazioni ufficiali di Bournemouth e Arsenal, sfida valida per la settima giornata di Premier League 2023 / 2024 . I Gunners sono reduci dal ...

Bournemouth e Arsenal si rituffano in Premier League dopo la vittoriosa, per entrambi, parentesi dei sedicesimi di finale di EFL Cup. La squadra di ...

Gli highlights del 4 - 0 dell'in casa del: gol di Saka, rigori di Odegaard e Havertz e stoccata finale di ...Sorridono Wolverhampton e Palace., poker al

Bournemouth-Arsenal 0-4, gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Bournemouth-Arsenal, le formazioni ufficiali: Arteta col solito 11 a trazione anteriore TUTTO mercato WEB

MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El campeón echó de menos al sancionado Rodri y también a su técnico Pep Guardiola en la banda, y cayó con un gol de Hwang Hee-chan en el minuto 66. Rúben Dias se había hecho ...Giornata No in Premier League per le due squadre di Manchester.