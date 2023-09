(Di mercoledì 27 settembre 2023) L'azienda danesefa dietrofront sul progetto di utilizzare ladelle bottiglie per costruire i suoi famosicolorati . Ad annunciarlo è l'amministratore delegato del ...

... commenta l'inviato di 'Mattino Cinque News' in diretta da Legoland , il parco all'interno dell'area d'intrattenimento di Gardaland, interamente formato dai mattoncini. La ricerca di una via ...Ricordando il momento della separazione "che non fu un momento perfelice, grazie alla mia ... parlando del videoclip del suo brano, il primo sotto etichetta discografica, spiega che "mi è ...

Lego, niente mattoncini di plastica riciclata: "Inquina di più" TGCOM

Lego fa dietrofront: niente più plastica riciclata per produrre i mitici ... QUOTIDIANO NAZIONALE

L'azienda danese Lego fa dietrofront sul progetto di utilizzare la plastica riciclata delle bottiglie per costruire i suoi famosi mattoncini colorati. Ad annunciarlo è l'amministratore delegato del ...In diretta da Miniland, il fantastico mondo di mattoncini.