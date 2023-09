ChatGPT nelle banche? Per Fabrizio Gatti l’AI «non è abilitata né esperta»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Leutilizzano l’intelligenza artificiale per indagare sui clienti a cui devono concedere il mutuo. O almeno ci provano. Questo è quello che il giornalista e direttore editoriale per gli approfondimenti di Today.it,, ha fatto emergere in una delle sue ultime inchieste. Dopo la segnalazione di un amico informatico che lavora per una banca, ha avuto modo di chiedere a Bing – che ha integrato– informazioni sul suo conto. Il risultato? Bing restituisce parzialmente la verità sul giornalista, sovrapponendo il suo profilo a quello di un omonimo che è stato condannato per aver sottratto 6 milioni di euro alla Regione Piemonte. Per quale ragione la segnalazione arriva da una banca? Perché, come abbiamo deciso di approfondire nel monografico di oggi, ci sonoche attualmente ...