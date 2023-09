CdM | via libera alla Nadef Deficit al 5 | 3%; Pil il prossimo anno all’1 | 2%

Leggi su panorama

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento del Def che decreta l’aumento delal 5,3% nel 2023. Rivisto anche il Pil che scende allo 0,8% per quest’,2% nel 2024. Per quanto riguarda ill’incremento è stato necessario per far frontespesa del Superbonus e la relativa classificazione dei debiti fiscali. L’Eurostat ha infatti deciso che i crediti di imposta devono essere caricati sui conti pubblici di quest’. L’istituto di statistica ha infatti spiegato che la misura “è per il momento registrata nei conti pubblici come credito d’imposta pagabile nel 2023”. Per quanto riguarda il 2024, l’Istituto chiede all'Istat di riesaminare la questione al più tardi entro la fine del primo semestre dell’...