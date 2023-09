Accusato di abusi sessuali sui pazienti oncologici | infermiere arrestato a Catanzaro

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Avrebbe compiuto diversinei confronti di numerosi, approfittando delle loro condizioni fisiche e psichiche. Con questa accusa, il comando provinciale della Guardia di Finanza diha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un. L’uomo sarebbe responsabile di svariati episodi di violenza sessuale, avvenuti mentre era in servizio, in un periodo di tempo di circa un anno, all’interno del reparto di oncologia dell’ospedale Ciaccio-De Lellis, la principale struttura ospedaliera della città. A raccontarlo sono stati testimoni, ascoltati nel corso delle indagini coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica del capoluogo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In Gran Bretagna monta lo scandalo sessuale, che vede coinvolto l'attore comico Russell Brand , ex marito di Katy Perry , che però si difende: "Vita ...

Roma, 27 sett – A Catanzaro l’ Orrore degli abusi sessuali, per di più su pazienti gravemente ammalati. Come riporta Tgcom24, ad essere imputato ...

L'indagato èdi violenza sessuale. vbo/gslL'indagato che avrebbe abusato delle condizioni fisiche e psichiche dei pazienti, costringendoli a subiresessuali nello svolgimento del proprio servizio. Nel corso delle indagini sono state ...

Catanzaro, l'infermiere accusato di abusi sessuali su pazienti ... Open

Accusato di abusi sessuali su pazienti oncologici: arrestato un infermiere RaiNews

Era sotto processo dal 2018 per l'accusa di abusi sessuali sulla nipotina che all'epoca aveva meno di dieci anni: oggi il tribunale di Napoli l'ha assolto "perché il fatto non sussiste". Sono stati ...Il colosso americano Jp Morgan ha accettato di versare 75 milioni di dollari a diverse associazioni, come risarcimento per aver coperto i traffici illeciti di Jeffrey Epstein, quando il magnate era cl ...