A che ora Empoli Salernitana oggi in tv | Serie A | programma 27 settembre | dove vederla | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023), entrambe ancora a caccia della prima vittoria in questaA, si affronteranno, mercoledì 27. La gara, con calcio di inizio alle 18.30, sarà trasmessa da DAZN. Andreazzoli schiererà i padroni di casa con il 4-3-1-2, con Baldanzi a supporto di Cambiaghi e Shpendi. Maleh, Ranocchia e Marin comporranno il terzetto di centrocampo, mentre Ebuehi, Walukiewicz, Luperto e Pezzella formeranno la linea di difesa davanti a Berisha. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Larisponderà con un 3-4-2-1 con Ochoa tra i pali e una difesa in cui agiranno Daniliuc, Gyomber e Pirola. Mazzocchi e Bradaric saranno gli esterni, con al centro Martegani e Legowski. In avanti, ...