Governo | Roscani Fdi | ' è dalla parte degli studenti e dei giovani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Dal Consiglio dei ministri arrivano buone notizie per ie le famiglie. Sono infatti stati stanziati oltre un miliardo e trecento milioni di euro nel decreto Energia. In questo decreto vengono stanziati circa 17,435 milioni di euro per le borse di studioidonei non beneficiari. Queste risorse saranno rivolte ai circa 5.000delle graduatorieenti regionali per il diritto allo studio. Il Dl Energia dimostra quanto ilMeloni siae deiche vogliono costruirsi un futuro. Nonostante gli effetti negativi causati dall'inflazione e dall'aumento dei tassi provocatoBce, l'economia ...