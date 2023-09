Frana Val Formazza | rintracciato cadavere di uno dei due escursionisti dispersi | Facile secondo corpo sia vicino

(Di lunedì 25 settembre 2023) Un’unità cinofila della Guardia di Finanza è riuscita a rintracciare ildi uno dei duedal pomeriggio di domenica 24 settembre, in alta Val, nell’area più settentrionale del Piemonte. Lache ha coinvolto l’area sotto al rifugio di Città di Busto alle 17 di

Le vittime dellain AltaFormazza sono due giovani amici residenti in provincia di Novara e grandi appassionati di montagna. Lei, Marilena Bertoletti, 31 anni di Nebbiuno, nell'alto Vergante, lavorava alla ...Nella serata di ieri erano stati identificati i dispersi, un ragazzo e una ragazza di Borgomanero e Nibbiuno. Risaliti a loro dalle auto rimaste a tarda sera nel parcheggio di Riale. Laha coperto di detriti il sentiero per 100 metri, tra il Piano dei camosci e la diga dei Sabbioni. Sul posto operano guardia di finanza, carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino.

FORMAZZA. E' stato trovato il corpo di uno dei due escursionisti scomparsi da ieri e che con ogni probabilità sarebbero stati travolti dalla grossa frana che si è distaccata in val Formazza domenica p ...