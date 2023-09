(Di domenica 24 settembre 2023) «La città di Marsiglia è molto antica. Fondata da navigatori greci venuti dall’Asia Minore, il mito la fa risalire alla storia d’amore tra un marinaio emigrato e una principessa nativa». first appeared on il manifesto.

Bergoglio sferza i governi: «I migranti non invadono» Il Manifesto

Bergoglio nega l'invasione: "I migranti sono doni, basta allarmismi" ilGiornale.it

Papa Francesco predica accoglienza nel discorso ai Rencontres Méditerranéennes di Marsiglia. E sferza gli europei: "Non pensate al benessere" ...Mentre i Paesi d'Europa tentennano sulla questione migranti, il Papa non fa tanti giri di parole: "Non possiamo rassegnarci a vedere esseri umani trattati come merce di scambio, imprigionati e tortura ...