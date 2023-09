Rassegna Gossip | Uomini e Donne | il daytime che non passa mai di moda

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 23 settembre 2023) Care lettrici e cari lettori di Velvet, torniamo con un nuovo appuntamento della nostrae, questa volta non potevamo non aprire una parentesi su. Il dating show è tornato sul quinto canale con una nuova stagione e sembra quasi udire l’intro di una lontana Gli Anni cantata dagli 883. Come faceva? “Stesso posto, stessa storia stesso bar…”. Non è un caso se abbiamo messo in primo piano la dama che più di altre ha calcato la passerella dello studio die che più di altre dame ha tentato di trovare l’amore, ovvero Gemma Galgani. Ed è la presenza confermata alla nuova edizione del dating show della senior di Torino che ci poniamo la domanda se, ad un certo punto, subentri più la voglia di popolarità che non trovare ciò che il format propone, ...