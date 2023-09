Inter | la probabile di Empoli | Inzaghi ne cambia 6 rispetto a San Sebastian | spazio a Frattesi

Empoli-Inter in campo domani alle 12:30 per la quinta giornata del campionato di Serie A. Inzaghi, secondo Sky Sport, è pronto a confermare Pavard . ...

Ampio turnover programmato da Simone Inzaghi per Empoli-Inter. Non è escluso che fra i cambi previsti ce ne sia uno a sorpresa anche in attacco. Di ...