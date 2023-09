Dimarco | «Sempre utile avere Lautaro Martinez in squadra»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023)ha partecipato a un evento a Milano, dove è stato protagonista della promozione del videogioco EA Sports FC 24. In una breve intervista rilasciata per la trasmissione Calcio Totale Estate su Rai 2, il laterale dell’Inter esalta. IL COMPAGNO – Federicoha un messaggio da mandare al suo capitano: «bello averlo assieme in? Sì, sicuramente. Come nel videogioco anche la domenica in campo, èil Toro in». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...