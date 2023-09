VIDEO – Salernitana-Frosinone 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di venerdì 22 settembre 2023), anticipoquinta giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Arechi di Salerno. MINIMA REAZIONE –1-1 nell’anticipoquinta giornata diA. Lasi rilancia dopo due sconfitte consecutive, tornando a muovere la classifica anche se ancora senza vincere. Il, rivelazione di questo inizio di stagione (anche se non quanto il Lecce…), dopo undici minuti passa: corner battuto con schema, cross da sinistra e di testa Simone Romagnoli insacca. Guillermo Ochoa si riscatta al 25? su ...

Il video con gli Highlights e i gol di Lecce-Salernitana 2-0, match valido per la terza giornata di Serie A 2023 / 2024 . Le reti di Krstovic e ...

Il video dei gol e degli Highlights di Salernitana-Torino , match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio ...

Il video dei gol e degli Highlights di Salernitana-Frosinone , match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo ...

Il tabellino di- Frosinone 1 - 1 Gol: nel pt al 12' Romagnoli (F), nel st al 7' Cabral (S)(3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Lovato (39' st Daniliuc), Gyomber, Pirola; Mazzocchi (22' ...ILDEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS LE PAGELLE E I VOTI DI- FROSINONE 1 - 1(3 - 4 - 2 - 1) : Ochoa 6.5; Lovato 6 (39'st Daniliuc sv), Gyomber 6, Pirola 5.5; Mazzocchi 5.5 (...

Salernitana-Frosinone: video, gol e highlights Sky Sport

Salernitana-Frosinone: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni la Repubblica

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in ...Salernitana-Frosinone 1-1 (0-1) Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (39' st Daniliuc), Gyomber, Pirola; Mazzocchi (22' st Ikwuemesi), Martegani (39' st Legowski), Maggiore (33' st Bohinen), Bradaric; ...