Risparmio per tutta la famiglia | così metti via 5mila euro in un anno

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 22 settembre 2023) Oggi riuscire a sopperire a tutte le spese per laè diventato davvero complicato. Per fortuna esistono strategie per risparmiare. Il rialzo generalizzato dei prezzi continua la sua corsa, a discapito degli italiani che devono ideare strategie assurde per non cadere nel lastrico. Con un po’ di furbizia e qualche trucco lapuò risparmiare migliaia diall’– Grantennistoscana.itInutile cercare di capire le mosse della BCE, che ha di nuovo rialzato i tassi segnando il record storico da quando c’è l’. O immaginare ribassi dei prezzi una volta che l’inflazione sarà scesa: il “giochino” che da anni spenna famiglie e imprese è davvero efficace. Quando i prezzi delle materie prime, ad esempio, salgono, tutto di conseguenza aumenta di prezzo. Ma quando i prezzi delle materie prime ...