Meteo weekend | alternanza tra piogge e sole sul litorale

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 22 settembre 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, dopo le fortie i temporali attesi nella giornata di venerdì, ilci riserverà ancora condizioni di maltempo questa volta non per una perturbazione atlantica ma per un vortice di bassa pressione che si irà proprio sull’Italia. Il minimo inizierà la sua evoluzione nella mattinata di sabato centrandosi sul Mar Ligure e poi nel corso della giornata scivolerà lentamente verso le regioni centrali tanto che in serata lo troveremo ancora tra la Toscana e il Lazio. Attorno al minimo ruoteranno dei sistemi nuvolosi che determineranno una spiccata instabilità ma in azione ci sarà anche un intenso fronte temporalesco che agirà prevalentemente lungo la linea di contatto tra le correnti fresche atlantiche e quelle afro mediterranee. ...