Paventi | «Inter brava a crederci! Sommer | dimostrata una cosa»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’, grazie alla zampata nel finale di Lautaro Martinez, conquista un punto sul campo della Real Sociedad. Della prestazione della squadra e del capitano nerazzurro ha parlato Andrea, in collegamento su Sky Sport 24 CREDERCI – Queste le considerazioni di Andrea, che si sofferma anche su: «Lautaro Martinez aveva segnato l’ultimo gol nella scorsa Champions League, ricomincia e segna ancora Lautaro. In una partita così complicata ed un primo tempo così complicata dell’, farsi trovare pronto sul cross di Frattesi, fa capire quando possa dare a questa squadra l’argentino in termini di autostima, gol e capacità di determinare. Il gol di ieri rimane pesantissimo.l’a crederci e l’allenatore a cambiare a gara in corso. ...