Le poesie sul Covid di Cristina Dean | “Di questi tempi si parla con gli occhi”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 21 settembre 2023) Disicon gliè l’opera poetica – pubblicata per le Edizioni Albatros – che segna l’esordio di una giovane poetessa,. Una raccolta di pensieri e sensazioni che tutti abbiamo provato, scritte sotto forma di poesia, una più toccante ed emozionante dell’altra, riflessive e profonde che fanno capire il vissuto dall’autrice stessa – che in prima persona, come capiterà a molti lettori e lettrici – si è trovata a dover fare i conti con la determinazione e l’arroganza di un Virus che ha messo il mondo in gino. Lenon sono scritte con termini troppo complicati, eppure il lessico è ricercato, aulico come poesia vuole – ma sono semplici e che hanno un forte impatto emotivo nell’attimo in cui ci si riconosce in ...