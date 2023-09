Frosinone | i convocati di Di Francesco | la decisione su Harroui

... Boulaye Dia non è stato convocato nemmeno per la sfida di domani contro il. A differenza di quanto ipotizzato nelle scorse ore, l'attaccante non è stato inserito nella lista dei...... reduce da un infortunio, non sarà a disposizione per la sfida di domani contro il Frosinon e, in programma alle 18.30 all'Arechi, come testimoniato dalla lista deidel tecnico portoghese: ...

Salernitana-Frosinone, i convocati di Di Francesco: assenti Gelli, Harroui e anche Lirola TUTTO mercato WEB

Salernitana-Frosinone, i convocati di Di Francesco: tutto su ... Footballnews24.it

Dopo aver già saltato le sfide con Lecce e Torino, Boulaye Dia non è stato convocato nemmeno per la sfida di domani contro il Frosinone. A differenza di quanto ipotizzato nelle scorse ore, ...Il tecnico del Frosinone Di Francesco dirama la lista dei convocati per l'anticipo di Serie A tra Salernitana e Frosinone: out Lirola, c'è Cheddira ...