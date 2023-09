Fiorentina | ko per Nico Gonzalez | l’argentino non rientra dall’intervallo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Brutte notizie in casadurante il match di Conference League in casa del Genk. Negli ultimi minuti del primo tempo si è infatti accasciatoper un problema di natura muscolare.ha infatti segnalato un problema ai fianchi sopraggiunto mentre tentava un pallone lungo. Forse uno strappo, forse solo precauzione, intanto però Italiano ha preferito non rischiarlo, e ha sostituito l’ala nell’intervallo. Nel secondo tempo infatti, al posto suo, c’era Christian Kouamè. SportFace.

Il Genoa invece ha fermato il Napoli a Marassi sul 2 - 2 dimostrando di essere in netta crescita dopo il brutto esordio contro la(sconfitta4 - 1). Anche il successo di Roma contro la ...... reduci dalla sconfitta in Serie A contro lache li ha relegati al decimo posto in classifica, vogliono voltare subito pagina e centrare una vittoriaindirizzare in modo positivo il ...

Arthur, la Fiorentina per riprendersi la Juve: “Mi sento in grado di tornare” Tuttosport

Calciomercato.it vi offre il match di Europa League tra l'Atalanta di Gasperini e il Rakow di Szwarga in tempo reale ...Genk - Fiorentina 1-2 alla fine del primo tempo. Doppietta per Luca Ranieri, nel mezzo il momentaneo pari di Zeqiri.