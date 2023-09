(Di giovedì 21 settembre 2023) In “4e 70ci immerge nell’amicizia tra due uomini i cui caratteri sono agli antipodi Casa editrice: Edizioni SensoInversoCollana: AcquaFragileGenere: Narrativa contemporaneaPagine: 130Prezzo: 14,00 € “4e 70” dell’artista e scrittoreè unparzialmente autobiografico in cui si racconta la storia dell’amicizia tra due giovani uomini, i cui caratteri sono agli antipodi.è rigido, conservatore, abitudinario e perfezionista, mentre Tommaso è libero, ribelle, sregolato e caotico.è tormentato da pressanti domande esistenziali, e trova un po’ di sollievo solo quando scrive poesie; il suo cervello è in ...

L'offerta scade tra Giorni : Ore :Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore :Sei già abbonato Accedi... richiedendo almeno 50per essere riportata all'80% della carica. L'unico optional ...è in grado di raggiungere una velocità massima di 120 km/h e di accelerare da 0 a 50 km/h in 5e da 0 ...

NBA, Steph Curry si allena da solo: 5 minuti senza sbagliare un tiro. VIDEO Sky Sport

"4 minuti e 70 secondi": l'affascinante romanzo di Daniele Delprato Punto! Il web magazine

Decine di incendi di rifiuti nella notte in centro e in periferia, a Palermo, dove si sono creati cumuli d’immondizia per il mancato prelievo causato dal guasto di numerosi compattatori della Rap – l’ ...Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday “Giovani alla guida ed educazione ...