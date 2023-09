Grande Fratello scappa da Tale e Quale e va al giovedì | Massimo Ranieri al venerdì

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 18 settembre 2023) Alfonso Signorini (US Endemol Shine) Dietrofront. Il raddoppio delcambia giorno. Dal 21 settembre, il secondo appuntamento settimanale con il reality condotto Alfonso Signorini andrà in onda il, abbandonando la ‘difficile’ serata del. Al suo posto, Mediaset ha deciso di puntare su – o per meglio dire “immolare” – La Voce Che Hai Dentro, la fiction con protagonista. Una scelta presa in nome degli ascolti insoddisfacenti raggiunti dallo scorso, fermo a 2.008.000 spettatori con uno share del 16.1% dopo il buon esordio del kick off. Numeri che avrebbero rischiato di peggiorare ulteriormente, dato cheprossimo, su Rai1, è previsto ...