Ultime Notizie – Arnaldi | Giorgi e Musetti al secondo turno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 28 maggio 2023) Al via, sui campi in terra rossa di Parigi, il Roland Garros,Slam della stagione. Tre gli italiani che accedono al: Matteo, Camilae Lorenzo. MatteoMatteoaccede aldel tabellone del Roland Garros. Il tennista sanremese, n.106 del ranking Atp, si è imposto all’esordio nello Slam parigino sul colombiano Daniel Elahi Galan (n.91 del mondo) con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-0, 6-2. Camila? Anche Camilasi è qualificata per ildel tabellone femminile del Roland Garros. L’azzurra si è imposta in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 sulla francese Alize ...