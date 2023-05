Napoli | Spalletti ha deciso di andare via | decisione comunicata a Di Lorenzo | le motivazioni dell’addio

...tra gli azzurri di Luciano, vincitori del tricolore e il Bologna di Thiago Motta , una delle rivelazioni più sorprendenti della stagione. I rossoblù sono la squadra contro cui ilha .... Dove vedere Bologna -in streaming e tv Sarà possibile vedere Bologna -, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand. Le due ......alin Italia, il Barcellona nella Liga, il Celtic in Scozia e lo Young Boys che in Svizzera ha interrotto quattro anni di dominio incontrastato dello Zurigo. "Non è un obbligo"., ...

Napoli, Luis Enrique in cima alla lista: De Laurentiis chiama, è il primo nome per il dopo Spalletti Calciomercato.com

Luciano Spalletti via da Napoli Sì, è quasi certo, anche se Aurelio De Laurentiis potrebbe provare un'ultima volta a convincere l'allenatore di Certaldo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...