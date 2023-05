Gli errori da evitare quando indossi i jeans con la giacca

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 26 maggio 2023) Iuomo sono l'unico vero evergreen di un guardaroba efficace. Super easy e casualservono, decisamente più interessanti se mixati ad altro, vale a dire a capi più formali. Hai presente l'armadio di Bill Nighy? Serve solo conoscere come farlo alla grande. L'abbinamentoelegante è uno di quelli. Associare un paio di pantaloni in denim, magari lavorati e trattati con effetti used, a un capo sartoriale come un blazer su misura, potrebbe rivelarsi una scelta non sempre riuscitissima. Il segreto sta nel tenere sempre all'erta il bilanciamento tra i due tone of voice, tra sacro e profano, tra baretto con gli amici e riunione in ufficio. Per agevolare la scelta abbiamo fatto sintesi con i cinquepiù comuni che solitamente insidiano i look con abbinamento ...