Ucraina, morto in battaglia Vitali Merinov: il 4 volte campione di kickboxing (Di domenica 2 aprile 2023) Ferito da schegge di arma da fuoco alla gamba durante una delle battaglie in Ucraina, si era poi ripreso ed era tornato al fronte, ha raccontato il sindaco. Non è chiaro dove sia stato colpito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 aprile 2023) Ferito da schegge di arma da fuoco alla gamba durante una delle battaglie in, si era poi ripreso ed era tornato al fronte, ha raccontato il sindaco. Non è chiaro dove sia stato colpito ...

