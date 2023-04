Il dramma di Massimo Ambrosini: “Mio figlio Alessandro ha una malattia inguaribile” (Di sabato 1 aprile 2023) Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e oggi apprezzato commentatore televisivo, ha raccontato attraverso un video sui social la malattia del figlio Alessandro, di quasi tre anni, affetto dal diabete di tipo 1. “Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune, cronica e degenerativa”, ha spiegato l’ex calciatore. “Una malattia che non si vede, ma può avere conseguenze gravissime. Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare iniezioni di insulina più volte al giorno, tutti i giorni”, aggiunge Ambrosini. “Mio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 aprile 2023), ex centrocampista del Milan e oggi apprezzato commentatore televisivo, ha raccontato attraverso un video sui social ladel, di quasi tre anni, affetto dal diabete di tipo 1. “Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalladi nostropiù piccolo. Adè stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è unaautoimmune, cronica e degenerativa”, ha spiegato l’ex calciatore. “Unache non si vede, ma può avere conseguenze gravissime. Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare iniezioni di insulina più volte al giorno, tutti i giorni”, aggiunge. “Mio ...

