Hit Parade, la classifica si stravolge: Depeche Mode in vetta (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo aver trascorso più di un mese in cima alla classifica degli album, singoli e vinili più acquistati, i protagonisti del Festival di Sanremo lasciano spazio a tinte musicali che spaziano dall'elettronica fino al rock. La classifica settimanale dettata dalle vendite secondo Fimi si stravolge e vede trionfare qualche new entry. Non sono più i protagonisti dell'ultima edizione del Festival di Sanremo a governare la classifica degli album, dei vinili più comprati dell'ultima settimana, fatta eccezione ancora per i singoli. La classifica dettata da Fimi per questa settimana che ha aperto le porte alla primavera e a tante nuove uscite si tinge di tinte più rock che attraversano anche il mondo dell'elettronica e tecno-pop. In vetta alla classifica Depeche ...

Hit parade, Depeche Mode in vetta con Memento Mori Debutto in vetta alla classifica italiana per il ritorno dei Depeche Mode, che vedono il loro "Memento Mori", il primo album pubblicato dopo la scomparsa di Andy Fletcher e il quindicesimo in studio. Classifica canzoni del momento Marzo 2023: hit parade top 20 Dopo averla apprezzata nella classifica di gennaio 2023 dove con Flowers ha conquistato la vetta, Miley Cyrus propone una nuova hit chiamata 'River' dove lancia un vero e proprio inno all'amore.