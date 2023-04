Ginnastica artistica | l’Italia strabilia ai Mondiali juniores | July Marano argento al volteggio | Brugnami di bronzo al quadrato

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023)ha aperto in maniera meravigliosa le Finali di Specialità deidi. Dopo le quattro medaglie diconquistate nei primi due giorni di gara (due con le squadre e due nei concorsi generali, per mano di Riccardo Villa e Caterina Gaddi), il Bel Paese festeggia une unsulle pedana di Antalya (Turchia) Tommasoha confezionato uno splendido esercizio al corpo libero ed è salito sul terzo gradino del podio: il 16enne marchigiano ha portato in gara un esercizio dall’alto coefficiente di difficoltà (5.1, il più elevato del turno) ed è stato premiato con il punteggio complessivo di 13.333. L’azzurro è stato battuto da due giovani talenti che si sono fatti apprezzare in ...