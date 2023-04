Atp Miami 2023 | Sinner batte Alcaraz in semifinale | finale con Medvedev

(Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) - Jannikinall'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, testa di serie numero 10,inlo spagnolo Carlos, numero 1 del tabellone, per 6-7 (4-7), 6-4, 6-2 dopo una battaglia di 3h01' e va in, dove affronterà il russo Daniil, testa di serie numero 5, che si aggiudica il derby con Karen Kachanov per 7-6 (7-5), 3-6, 6-3., 21 anni, compie un capolavoro recuperando un set di svantaggio e annullando 2 palle break sul 3-4 del secondo set. Da quel momento, l'azzurro conquista 19 punti su 21 aggiudicandosi il secondo set e volando sul 2-0 nella terza e decisiva frazione.ha a disposizione una palla break nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Che inizio di 2023 per Jannik ??????? ?? - Gazzetta_it : #Sinner che spettacolo! Supera Alcaraz in rimonta: è in finale a Miami #miamiopen - Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - Corriere : Sinner-Alcaraz, l’azzurro batte lo spagnolo 6-7 (4/7) 6-4 6-2 e vola in finale nell’Atp di Miami - scommesse_it : Meraviglioso Sinner! Lotta, resiste e supera Alcaraz in rimonta. È in finale a Miami -

Sinner, abbiamo perso le parole. Una vittoria straordinaria in una partita straordinaria che consegna definitivamente la rivalità con Alcaraz alla storia del tennis. Jannik perde al tie break il primo ...27 - year - old @DaniilMedwed has now reached the final of EVERY hardcourt Grand Slam + hardcourt Masters 1000 +Finals: Australian Open Indian Wellsor ...Daniil Medvedev è il primo finalista del torneoMasters 1000 diche si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il russo, quarta testa di serie, si è imposto nel derby contro il connazionale Karen Khachanov, ...

Con una prestazione straordinaria per il carattere dimostrato ancora più che per il tennis espresso, Jannik Sinner ha centrato la sua seconda finale al “Miami Open”, secondo ATP Masters 1000 ...Jannik Sinner conquista la finale del torneo Masters 1000 di Miami, in Florida. Sul cemento Usa il 21enne altoatesino n.11 al mondo ha eliminato per 6-7(4/7) 6-4 6-2 il 19enne spagnolo n.1 della ...