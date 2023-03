Masini | «Ho fatto un rinfoltimento con capelli artificiali giapponesi Tengono fino a 80 kg di strappo»

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Marco. Racconta la sua amicizia con Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Ogni estate si ritrovano a casa di Conti a discutere anche di calcio. «A mangiare focaccia all’olio sfogliando i giornali sportivi con le dita unte, discutendo delle amichevoli d’agosto e degli affari più improbabili del calciomercato». Panariello è milanista,tifa per la Fiorentina. «Giorgio è milanista sfegatato, ad ogni Milan-Fiorentina ci prendiamo in giroalla morte. Però di calcio ne capisce, il ragazzo è competente. E poi Giorgio è molto sensibile, ha passato momenti difficili con suo fratello ed è stato uno dei primi a starmi vicino quando ne ho avuto bisogno, riesce sempre a sdrammatizzare e questo aiuta».racconta di suo padre. «Papà faceva il rappresentante ...

E prima che lo facesse lui, gli diedi quello schiaffo. Rimase immobile, incredulo. Non mi punì nemmeno e fu quasi peggio. Gli ho chiesto scusa tante volte, però il rimorso mi resta ancora dentro".E prima che lo facesse lui, gli diedi quello schiaffo. Rimase immobile, incredulo. Non mi punì nemmeno e fu quasi peggio. Gli ho chiesto scusa tante volte, però il rimorso mi resta ancora dentro".