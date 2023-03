(Di giovedì 30 marzo 2023) Roma – Conclusa la manutenzione delledidi. Il Dipartimento Csimu ha eseguito nei giorni scorsi una pulizia accurata delleintorno alla scalinata che porta a Trinità dei Monti e lungo il perimetro della Fontana della Barcaccia. L’operazione è stata particolarmente impegnativa a causa dell’altissimo numero didie di spazzatura rinvenuta neiche impedivano il corretto funzionamento dei canali di scolo delle acque piovane. Il Csimu ha eseguito anche il ripristino di alcune parti della segnaletica della. “e spazzatura nellesono un ritrovamento gravissimo – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini -. Non solo perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Puliti tombini e caditoie in piazza di Spagna: erano pieni di bottiglie di plastica e rifiuti - angelo_perfetti : Puliti tombini e caditoie in piazza di Spagna: erano pieni di bottiglie di plastica e rifiuti… -

Nel 2022, il primo anno della nuova gestione passata dal Comune a Smat, sono state infatti 5919 i. ' Il sistema è puntuale ed efficace e ben risponde agli obiettivi che ci siamo posti ......ogni periodo storico - si affastellano sui marciapiedi e lungo le carreggiate occludendo i... Sono stati per primi gli anziani del quartiere a portare a Cristopher vestitie qualche ...Una situazione incredibile legata prevalentemente al mancato deflusso delle acque per la presenza di caditoie eriempiti di cartacce e foglie e che, evidentemente, non sono statie si ...

Puliti tombini e caditoie in piazza di Spagna: erano pieni di bottiglie ... Il Faro online

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ..."E' da ieri che provo a contattare il Comune di Teramo per capire chi ha avuto la brillante idea e non curanza di asfaltare i tombini di una strada..." Inizia così la telefonata di una residente di Pi ...