Dl Superbonus | passa al parlamento con 185 voti | ecco le novità

Superbonus, passa la fiducia alla Camera: le novità Adnkronos

Tra le novità introdotte nel decreto dal parlamento c'è anche la proroga di sei mesi per completare i lavori del superbonus 110% sulle unità unifamiliari. Il nuovo termine passa, infatti, dal 31 marzo ...Sei mesi in più per completare i lavori del superbonus 110% sulle unità unifamiliari. Il nuovo termine passa, infatti, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 ...