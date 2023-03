ATP Miami, Jannik Sinner altra meraviglia: é in semifinale (Di giovedì 30 marzo 2023) Non lo fermano nemmeno le condizioni metereologiche avverse, che hanno portato alla sospensione dell’incontro per qualche ora. Continua la cavalcata di Jannik Sinner all’ATP di Miami. Nella notte ha infatti eliminato Ruusuvuori in due set per 6-3 e 6-1. Gara senza storia che gli ha regalato l’accesso alle semifinali dove incontrerá il vincente del match tra Alcaraz e Fritz. ATP Miami, Sinner é in semifinale Jannik Sinner sta disputando un ottimo ATP di Miami: la condizione é strepitosa, il servizio pure come dichiarato anche da lui stesso e i risultati ci sono. L’ultima “vittima” é stato il finlandese Ruusuvuori, per la prima volta ai quarti del torneo. Il match sembrava filare via senza nessuna preoccupazione di sorta e allora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Non lo fermano nemmeno le condizioni metereologiche avverse, che hanno portato alla sospensione dell’incontro per qualche ora. Continua la cavalcata diall’ATP di. Nella notte ha infatti eliminato Ruusuvuori in due set per 6-3 e 6-1. Gara senza storia che gli ha regalato l’accesso alle semifinali dove incontrerá il vincente del match tra Alcaraz e Fritz. ATPé insta disputando un ottimo ATP di: la condizione é strepitosa, il servizio pure come dichiarato anche da lui stesso e i risultati ci sono. L’ultima “vittima” é stato il finlandese Ruusuvuori, per la prima volta ai quarti del torneo. Il match sembrava filare via senza nessuna preoccupazione di sorta e allora ...

