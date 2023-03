(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tecno.it Un nuovo trojan bancarioè stato scoperto in diverse campagne dannose in tutto il mondo. Soprannominato “Nexus” dai ricercatori di sicurezza di Cleafy, lo strumento è promosso come parte di un servizio in abbonamento per usufruire del(Malware-as-a-Service o MaaS) e fornisce funzionalità per eseguire attacchi di acquisizione di account (ATO). “Nel gennaio 2023, un nuovo trojan bancarioè apparso su più forum di hacking con il nome di Nexus“, ha scritto la società in un avviso pubblicato martedì. “Tuttavia, abbiamo rintracciato le prime infezioni molto prima dell’annuncio pubblico nel giugno 2022“. Analizzando i campioni di Nexus lo scorso anno, Cleafy ha notato somiglianze di codice tra il malware e SOVA, un trojan bancario scoperto a metà del 2021. A quel tempo, il team credeva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Un virus Android pericolosissimo in grado di fregarti in qualsiasi modo - - ivatroubles : RT @fed091970: @Giancky26 Il virus è gente come lui. Siamo nel 2023 e la gente mi chiede ancora cos'è Ubuntu. E perché non ho Google sul ce… - fed091970 : @Giancky26 Il virus è gente come lui. Siamo nel 2023 e la gente mi chiede ancora cos'è Ubuntu. E perché non ho Goog… - ttoday_it : Nexus: il nuovo virus Android ruba i dati bancari #virus ?? Info qui - roberto2_lamela : Ecco una lista di 200 app da disinstallare subito, sia su Android che su iOS #26Marzo -

...in cui gli esperti di cybersicurezza rilanciano l'allarme per le oltre 200 appinfette da malware , un report di Kaspersky avverte gli utenti di tutto il mondo dell'esistenza di...... - App FlagMii " Scaricabile gratuitamente dal marketplace per dispositivi IOS eOccorre ...2021 22 Dicembre 2021 Author Redazione "I dati di oggi parlano di una elevata circolazione del...Per quanto concerne le novità della nuova versione 9.2 beta diAuto , in tal senso non sono ... in quanto potrebbe contenere bug oappositamente inseriti da eventuali malintenzionati. ...

Nexus: il nuovo virus Android ruba i dati bancari XiaomiToday.it

YouTube: identificato un pacchetto contenente il trojan Nexus, offerto in affitto per 3.000 dollari al mese a potenziali criminali.A new online banking threat has the ability to evade security measures and steal your information. Kurt "Cyberguy" Knutsson tells you how you and your information can stay safe.