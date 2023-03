Ultime Notizie – Papa Francesco ricoverato, la Chiesa si stringe in preghiera (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una “preghiera corale della Chiesa” per essere vicini al Pontefice, ricoverato dal pomeriggio di oggi al Policlinico Gemelli per un’infezione respiratoria. Così la Presidenza della Cei, a nome dei Vescovi italiani, “esprime vicinanza a Papa Francesco” e “nell’augurare al Santo Padre una rapida ripresa – si legge in una nota – la Presidenza affida al Signore i medici e il personale sanitario che, con professionalità e dedizione, si prendono cura di Lui e di tutti i pazienti”. Anche “i ragazzi, i giovani e gli adulti di Azione Cattolica stringono idealmente Papa Francesco in un abbraccio che attraversa tutto il Paese e le sue parrocchie”, si legge in una nota della Presidenza nazionale dell’Associazione che si dice “vicina con la preghiera e l’affetto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una “corale della” per essere vicini al Pontefice,dal pomeriggio di oggi al Policlinico Gemelli per un’infezione respiratoria. Così la Presidenza della Cei, a nome dei Vescovi italiani, “esprime vicinanza a” e “nell’augurare al Santo Padre una rapida ripresa – si legge in una nota – la Presidenza affida al Signore i medici e il personale sanitario che, con professionalità e dedizione, si prendono cura di Lui e di tutti i pazienti”. Anche “i ragazzi, i giovani e gli adulti di Azione Cattolica stringono idealmentein un abbraccio che attraversa tutto il Paese e le sue parrocchie”, si legge in una nota della Presidenza nazionale dell’Associazione che si dice “vicina con lae l’affetto ...

