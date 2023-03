Ultime Notizie – “A giugno ddl su prescrizione e intercettazioni”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il governo “ha definitivamente approvato il cronoprogramma delle più urgenti riforme della giustizia penale da tempo annunciate al Parlamento” e “entro il mese diemanerà uno o più disegni di legge inerenti alla revisione dei reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle fattispecie dell’abuso d’ufficio e del traffico di influenze illecite; della; delle misure cautelari, con particolare riferimento alla collegialità delle decisioni; delle impugnazioni delle sentenze di assoluzione; delle, anche al fine di evitarne l’indebita pubblicazione; nonché interventi in materia di criminalità minorile”. Lo ha annunciato il ministro della giustizia, Carlo Nordio, al presidente delle Camere penali italiane, Gian Domenico Caiazza, con il quale, come riferisce una nora dell’Ucpi, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agorarai : Con Claudia Marra della @TgrRaiMolise andiamo a Campobasso per le ultime notizie dai luoghi del sisma #agorarai… - GeometraTorresi : CESSIONE DEL CREDITO ultime notizie: tutti gli emendamenti ad oggi approvati al DL 11/2023 – parte 2 - TuttoASRoma : AS ROMA Celebra io “cucchiaio” di Totti contro il Parma (VIDEO) - PianetaMilan : MERCATO MILAN E TOP NEWS – Il rinnovo di #Giroud e le condizioni di #Ibra #ACMilan #Milan #SempreMilan - fabiocavagnera : Le ultime notizie da casa biancorossa verso la trasferta di domani sera a Tel Aviv #olimpiamilano #Euroleague -

Gli investitori hanno comprato anche i titoli tecnologici, spinti da alcunesul settore: ... con Mps (+5,79%) in prima fila, dopo le pesanti perdite dellesedute. Unicredit (+0,58%), ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito L'Italia sta già affrontando ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito L'Italia sta già affrontando ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il ...

Papa Francesco all’ospedale Gemelli «per alcuni controlli già programmati» Corriere della Sera

Nell’ultima seduta di allenamento, come si apprende dai canali ufficiali della società, oltre ai lungodegenti già noti, non sarebbero stati presenti per tutto il tempo in gruppo con i compagni neppure ...Un'attenzione che si traduce in appelli alla pace e in aiuti concreti. Gli ultimi sono arrivati stamani a Kharkiv grazie ad un camion carico di generatori, alimenti, farmaci e che era partito sabato ...