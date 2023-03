Solvente contro volto donna | aveva frequentato un pentito

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Delè stato lanciato da un'autoildi unanella zona della stazione ferroviaria di Catania. La vittima, che in passatoun collaboratore di giustizia di ...

Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore sarebbe stato un uomo che da un'auto che l'ha affiancata mentre era per strada, le avrebbe lanciato del solvente dopo averle urlato 'Giarrizzo'...

(ANSA) - CATANIA, 29 MAR - Del solvente è stato lanciato da un'auto contro il volto di una donna nella zona della stazione ferroviaria di Catania. La vittima, che in passato aveva frequentato un ...Lo stesso – forse da dentro l’abitacolo – le ha gettato addosso del solvente, raggiungendola al viso. Subito dopo l’uomo è scappato, allontanandosi dall’area della stazione centrale.