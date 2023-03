Alla Camera, botta e risposta Conte - Crosetto: 'Siete 'schienati' alla Nato', 'Orgogliosi di aiuto a difendersi' (Di mercoledì 29 marzo 2023) - Il ministro della Difesa ribadisce il sostegno dell'Italia all'Ucraina e si dice Contento di addestrare personale di Kiev a difendersi con i sistemi Samp T, insieme alla Francia Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 marzo 2023) - Il ministro della Difesa ribadisce il sostegno dell'Italia all'Ucraina e si dicento di addestrare personale di Kiev acon i sistemi Samp T, insiemeFrancia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Quello che sta accadendo nella Giunta delle elezioni alla Camera è una questione di estrema importanza. Ascoltate… - marattin : Alla Camera stiamo presentando 4 proposte per migliorare la vita degli italiani: una legge seria sul salario minimo… - Mov5Stelle : Cosa sta facendo il Governo per affrontare la siccità? Nulla. Il MoVimento 5 stelle ha proposte concrete. Abbiamo… - M5SBerlino : RT @M5SBerlino: ?? Guerra in Ucraina e invio di armi, la mia replica al Ministro Crosetto poco fa in aula alla Camera dei Deputati ?? Giusep… - guiche6161 : RT @ilgiornale: La maggioranza lancia ufficialmente la 'guerra' agli #abusivi. Il presidente dei deputati di #FdI, Tommaso Foti, ha infatti… -