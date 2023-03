Torrione | furto da Street Style | presi prodotti ed un personal computer

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAmmonterebbe ad un valore superiore ai 3000 € di danno prodotto da uncompiuto probabilmente nella notte tra sabato e domenica all’interno del salone di barbierein via piazzetta Tafuri 14 a. Questa mattina alzando la saracinesca la suocera del titolare che si era recata presso il negozio per effettuare delle pulizie, ha scoperto che qualcuno si è introdotto all’interno del salone infrangendo a colpi di mattone la vetrata della porta d’ingresso. Il ladro si è impossessato di numerosie di un, lasciando a terra il mattone usato per infrangere il vetro. Sul posto la polizia per effettuare una serie di rilievi anche attraverso la sezione scientifica. Il salone non è dotato di telecamere ...